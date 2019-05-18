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Группа активистов снесла забор и зашла на территорию улицы Институтской в Киеве, где начались работы по возведению Мемориала Небесной сотни. Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, активисты начали сносить строительный забор с двух сторон улицы. При этом они скандировали: «Расследуйте убийства Майдана».

После этого, на место происшествия прибыли правоохранители, которые пытались остановить активистов. Задержаний или столкновений не произошло.

Напомним, ранее в Генеральные прокуратуре Украины заявили, что не согласовывали работы на улице Институтской в Киеве на месте следственного эксперимента по делам Майдана. В ГПУ попросили приостановить любые строительные работы на данной территории.

Напомним, 13 мая на Институтской в Киеве начали снимать брусчатку для строительства мемориала Героям Небесной сотни. В Генпрокуратуре заявили, что это ставит под угрозу завершение проведения следственных экспериментов в расследовании расстрелов на Институтской в 2014 году.
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