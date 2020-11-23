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В Национальном музее Революции достоинства проводят экспертизу строительства музея.

«А у нас новая проверка. Говорят, «экспертиза строительства музея»! Не мемориала, которого касается следствие, а музея, даже проектирование которого не начиналось», - сообщается на странице Музея.

Напомним, 19 ноября правоохранители пришли в Музей Революции достоинства с обыском по делу о злоупотреблении служебным положением его должностными лицами и присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах.
ForUm

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