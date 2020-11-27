Директора Музея Революции достоинства Игоря Пошивайло вызвали на допрос в Национальную полицию по его просьбе.

«Забрал изъятый следователями при обыске внешний диск, ответил на два информационных запроса», - написал он в Facebook, добавив, что у «полиции было еще немало разъяснительных вопросов».

«Предложил сразу вызвать на допрос и объяснить в протокол», - сообщил Пошивайло.

Допрос назначен на 15:00 27 ноября.

Напомним, 19 ноября правоохранители пришли в Музей Революции достоинства с обыском по делу о злоупотреблении служебным положением его должностными лицами и присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах.

23 ноября в Национальном музее Революции достоинства снова провели экспертизу строительства музея.

В Национальном музее Революции достоинства считают, что официальные заявления и действия правоохранительных органов, которые расследуют хищение средств, имеют характер манипуляций и дискредитаций.