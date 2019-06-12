В месте утечки химикатов во время ДТП в селе Збаржевка Погребищенского района превышен допустимый уровень гербицидов в 200-600 раз.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель начальника главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области Александр Сорочан.

«Согласно результатам исследований, сегодня в колодезной воде села Збаржевка Погребищенского района не выявлено остаточного количества ядохимикатов. Это свидетельствует о том, что эти вещества не попали в воду. Однако, в водоеме «Нижний пруд», в который непосредственно попали химические соединения в результате ДТП, есть превышение концентрации ядохимикатов. В частности, концентрация гербицида «Тарга Супер» в водоеме превышена от 200 до 600 раз», - сказал он.

Чиновник сообщил, что специалисты Института экогигиены и токсикологии имени Л. И. Медведя осуществили лабораторные исследования в местах питьевого водозабора г. Белая Церковь, где протекает река Рось. Согласно результатам анализа проб воды, никаких ядохимикатов там не обнаружено. Это можно объяснить тем, что в водоеме, в который непосредственно попали вещества, нет столь сильного течения, чтобы отнести их от места утечки на значительное расстояние.

Заведующий отделом эпидемиологического надзора (наблюдения) и профилактики неинфекционных заболеваний Винницкого областного лабораторного центра Минздрава Украины Александр Мельник добавил, что тщательно исследуется и качество воды в колодцах Збаржевки, ведь объекты вдоль загрязненного водоема могут иметь гидравлическую связь с ним через грунтовые воды, что обычно не обнаруживается на первом этапе. До сих пор в отобранных пробах воды не было обнаружено остаточного количества пестицидов. 11 июня для проведения анализа доставлена очередная партия проб воды, результаты исследования которой будут известны в ближайшее время.

Он также отметил, что будет изучаться качество воды и в колодцах населенных пунктов, расположенных ниже по течению загрязненного водоема.

Напомним, 9 июня около 05:00 в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем повреждены канистры с пестицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержание которых (около 800 л) попало в пруд с последующим утечкой в Рось.

В Белой Церкви и Умани было приостановлено централизованное водоснабжение.

Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ситуация, вызванная утечкой химикатов в реку Рось, контролируемая, все службы работают слаженно и ведут мониторинг ситуации.

По данным ГосЧС, опасности для питьевого водоснабжения городов, осуществляющих водоснабжение из реки Рось, нет.