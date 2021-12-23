Полицейские задержали арендаторшу базы отдыха в Винницком районе, где во время пожара погибла девушка. Об этом сообщила пресс-служба облглавка.

46-летняя арендаторка гостинично-ресторанного комплекса задержана в процессуальном порядке и находится в изоляторе временного содержания. Следствие готовит материалы для оглашения ей о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.270 УКУ (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Все обстоятельства и причины трагедии устанавливают следователи.

Напоминаем, событие произошло 22 декабря около 3.00 в селе Садовое Литинского территориального общества. В результате пожара, возникшего в помещении гостинично-ресторанного комплекса, один человек погиб, двое с травмами разной степени тяжести госпитализированы. Пострадавшие при пожаре выпрыгнули из окна шестого этажа. Все они работали в этом заведении.

Следственным управлением ГУНП в Винницкой области осуществляется досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч.2 ст. 270 УКУ.

За нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности ответственному лицу грозит до 8 лет лишения свободы.