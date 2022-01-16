также в разделеРелигия
Митрополит УПЦ рассказал, как научиться быть счастливым 7
На Виннитчине митрополит УПЦ поздравил детей-сирот с Рождественскими праздниками 10
На Закарпатье освятили новый храм УПЦ в честь святителя Василия 6
Патриарх Кирилл рассказал о духовном подвиге преподобного Серафима Саровского 10
Митрополит УПЦ рассказал о добродетели, без которой невозможно духовное спасение человека 10
Семья священника УПЦ, у которого сгорел дом, просит помощи 13
Врач-священник УПЦ рассказал, как избежать развода 36
Митрополит УПЦ рассказал, что является подтверждением настоящей веры 18
В Церкви рассказали о новой молитве от компьютерной зависимости 14
Митрополит УПЦ рассказал, зачем нужны монастыри 10
Митрополит УПЦ рассказал, как проявляется святость 7
Епископ УПЦ объяснил, что значит праздник Обрезания Господнего для православных 29
В Святогорской лавре более 500 колядников со всей Украины славили Христа 37
Священник УПЦ объяснил, почему играть в карты - грех 9
Митрополит Элладской Церкви заявил об опасных последствиях автокефалии ПЦУ для всего Православия 19
Епископ УПЦ объяснил духовный смысл праздника Обрезания Господнего 11
Митрополит УПЦ рассказал, как ощутить присутствие Бога в жизни 34
На Харьковщине освятили крест и купол для храма УПЦ 19

Прокуратура Винницкой области открыла уголовное производство на должностных лиц Винницкой областной государственной администрации из-за незаконной перерегистрации в ПЦУ храма Рождества Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви в Сниткове. 

Фото: Vежа

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм общественного движения «Миряне», расследование начато по признакам преступления, предусмотренного 356-й статьей Уголовного кодекса Украины (Самоуправство). 

В письме прокуратуры судье Окружного административного суда Киева Наталье Клочковой говорится, что расследование уголовного дела поручено отделу дознания Винницкого районного управления ГУ Национальной полиции в Винницкой области.

Прокуратура также сообщила, что правоохранители учли обстоятельства, указанные в определении суда от 17 декабря 2021 года. Тогда окружной админсуд установил, что по приказу начальника Управления по делам религий Винницкой ОГА Игоря Салецкого госрегистратор перерегистрировал общину УПЦ в Сниткове в ПЦУ, несмотря на судебный запрет.

Как сообщалось ранее, Окружной Административный суд Киева 30 июля 2021 года запретил чиновникам Винницкой ОГА осуществлять любые регистрационные действия в отношении ряда общин Украинской Православной Церкви, однако начальник Управления по делам религий Винницкой ОГА все равно осуществлял попытки перерегистрации общин УПЦ в селах Бахтин, Вербовец и Сниткив Винницкой области, что послужило причиной молитвенного стояния под Винницкой ОГА.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги