В Винницкой области к пожизненному заключению приговорили мужчину, который расстрелял супругов фермеров. Об этом сообщила пресс-служба облглавка.

Преступление произошло в мае 2019 в селе Шипинка бывшего Барского района. 31-летнего обвиняемого оперативники задержали через несколько дней после совершения преступления в одной из областей, где он скрывался от полиции.

Основная версия преступления, над которой работали правоохранители, – убийство по корыстным мотивам. Сейф, похищенный из дома расстрелянных супругов фермеров, сломанным нашли полицейские в нескольких километрах от места совершения преступления.

Оперативно раскрыть двойное убийство полицейским помогли записи с камер видеонаблюдения на здании расстрелянных супругов, зафиксировавших момент совершения преступления.

После задержания злоумышленник показал полицейским место, где он спрятал орудие преступления – два охотничьих ружья. Часть присвоенных средств следователи изъяли при проведении обысков по месту жительства.

13 января суд первой инстанции признал 31-летнего подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбой), п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство двух лиц по корыстным поводам) и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и приговорил его к пожизненному лишению свободы.