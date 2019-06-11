Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не представил Конституционному суду документы о выходе из парламентской коалиции фракций «Самопомич», «Батькивщина» и Радикальной партии.

Об этом на заседании Палаты Конституционного суда Украины, где продолжается рассмотрение дела по представлению народных депутатов относительно конституционности указа президента о роспуске парламента, заявил судья-докладчик Виктор Кривенко, сообщает УНИАН.

«Материалы деятельности коалиции с 18 февраля 2016 года по настоящее время и список народных депутатов, входивших в коалицию депутатских фракций после 18 февраля 2016 года - эти материалы не были направлены в адрес Конституционного суда», - заявил Кривенко.



Напомним, 17 мая лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил о выходе их политсилы из коалиции. После этого председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте текущего созыва.

21 мая Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

Зеленский назвал основанием для роспуска парламента очень низкий уровень доверия граждан к институции и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.

24 мая народные депутаты обжаловали в Конституционном суде указ Президента о досрочном роспуске парламента.