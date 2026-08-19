Рада не змогла звільнити Жупаніна та Шипайла: Стефанчук заявив, що «зайти легше, ніж вийти»

Верховна Рада не підтримала заяви про дострокове припинення повноважень народних депутатів Андрія Жупаніна та Остапа Шипайла від фракції «Слуга народу». Для ухвалення рішень обом парламентарям не вистачило голосів.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, інформує ForUA.

За його словами, за відставку Жупаніна проголосував 211 депутат, тоді як для рішення необхідно щонайменше 226 голосів.

Заява Шипайла також не набрала необхідної кількості голосів — «за» проголосували 218 народних депутатів.

Ситуацію прокоментував голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«Зайти легше, ніж вийти», — сказав він.

Таким чином, обидва депутати наразі залишаються народними депутатами України.

Народні депутати можуть достроково припинити свої повноваження за власною заявою. Для цього Верховна Рада має ухвалити відповідне рішення простою більшістю — щонайменше 226 голосами. Якщо необхідної кількости голосів немає, депутат продовжує виконувати свої повноваження.

За даними сайту Верховної Ради, станом на 18 серпня 2026 року парламент налічує 392 народних депутати, з них 229 – від фракції «Слуга народу». В разі складання мандатів Андрієм Жупаниним та Остапом Шипайлом чисельність фракції становитиме 227 депутатів.