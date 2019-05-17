Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте текущего созыва. Об этом он сообщил в ответ на заявление лидера фракции «Народный фронт» Максима Бурбака о выходе их фракции из коалиции, сообщает УНИАН.



«Учитывая заявление председателя депутатской фракции политической партии «Народный фронт» о выходе фракции из коалиции и в связи с этим прекращении деятельности коалиции, сообщаю, что сегодня коалиция депутатских фракций «Европейская Украина» в Верховной Раде восьмого созыва прекратила свою деятельность», - заявил спикер.

Ранее Бурбак заявил о выходе их фракции из коалиции. «Мы заявляем о выходе из действующей коалиции, прекращении ее деятельности с 17 мая 2019 года и об инициативе формирования новой коалиции с новой повесткой дня», - сказал Бурбак.

Он добавил, что согласно Конституции, в течение 30 дней будет формироваться новая коалиция.

По словам Бурбака, «Народный фронт» «призывает фракции государственной идеологии немедленно начать консультации по подготовке нового коалиционного соглашения с новым планом действий».

«На основе этого плана должно объединиться новое большинство», - добавил депутат.

После выхода НФ из коалиции у парламента будет один месяц, чтобы сформировать новое большинство. Даже если новая коалиция не будет создана, новоизбранный президент Владимир Зеленский не сможет распустить парламент досрочно, так как это нельзя сделать менее чем за полгода до выборов.

Напомним, вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает, что Зеленский хочет распустить Верховную Раду для проведения досрочных выборов.

Советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в вопросе теоретически возможного роспуска Верховной Рады новоизбранный президент не будет идти на нарушение закона.