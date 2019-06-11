В Конституционный суд Украины не имеет никаких правовых оснований для признания неконституционным Указа Президента № 303 от 21 мая 2019 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов». Об этом во время брифинга 10 июня заявил представитель Главы государства в Конституционном Суде Федор Вениславский, сообщили ForUm’у в пресс-службе Президента.

«В суде наша команда докажет, что указ Президента является конституционным, и я убежден, что мы разобьем любые доводы, предоставленные оппонентами. Наша позиция в КС будет четкой и понятной: мы докажем, что коалиция депутатских фракций «Европейская Украина» прекратила свое существование 29 марта 2016, когда из нее окончательно вышла фракция политической партии Олега Ляшко. Господин Ляшко заявлял о выходе из состава коалиции «Европейская Украина» много раз, но в стенограмме пленарных заседаний этот факт был зафиксирован 29 марта 2016», - подчеркнул Вениславский.

Он также напомнил, что в феврале того же года из коалиции вышли фракции БЮТ и «Самопомич», после чего количество народных депутатов в ней стало меньше, чем требует Конституция Украины. По словам Вениславского, отсутствие коалиции в парламенте очевидно, и этот факт не нуждается в особом доказательства.

«Несомненным является тот факт, что на момент издания указа Президента 21 мая 2019 новая коалиция депутатских фракций в парламенте образована не была, - констатировал он. - То есть Президент применил свое право на основе вполне четких, понятных, прогнозируемых правовых оснований и досрочно прекратил полномочия ВР».

Кроме того, Вениславский отметил, что при рассмотрении представления в Конституционном суде будут предоставлены доказательства, что коалиция не существовала не только де-юре, но и фактически и не выполняла свои полномочия, закрепленные Конституцией.

Представитель президента в Конституционном суде также напомнил, что указ о прекращении полномочий парламента Глава государства подписал после проведения консультаций с руководителями депутатских фракций и групп и руководством ВР. Во время этой встречи представители парламента признавали, что коалиция в парламенте отсутствует более двух лет.

«Народные депутаты Украины, лидеры депутатских фракций многократно в своих публичных выступлениях в парламенте, под стенограмму пленарных заседаний и в публичном пространстве заявляли, что коалиция депутатских фракций в ВР отсутствует с 2016 года. Это стало главным основанием для издания президентского указа о досрочном прекращении полномочий ВР», - отметил Вениславский.

Он еще раз подчеркнул, что указ Президента выдан на основании Конституции, которая позволяет ему досрочно прекращать полномочия Верховной Рады в определенных случаях. Также Вениславский убежден, что упомянутый документ соответствует всем принципам правовой определенности.

Напомним, 21 мая Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

Зеленский назвал основанием для роспуска парламента очень низкий уровень доверия граждан к институции и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.

24 мая народные депутаты обжаловали в Конституционном суде указ Президента о досрочном роспуске парламента.

11 июня Президент Владимир Зеленский придет на заседание Конституционного суда относительно законности его указа о роспуске Верховной Рады.