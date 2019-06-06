Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении в растрате имущества экс-директору Харьковского бронетанкового завода и его заместителю.

Об этом сообщил во время пресс-конференции руководитель САП Назар Холодницкий, передает Укринформ.

«Вчера у процессуального руководителя было объявлено подозрение в растрате имущества, что повлекло ущерб в сумме 9 млн грн, бывшему гендиректорру Харьковского бронетанкового завода и его действующему первому заместителю, который занимает должность главного инженера», - сказал он.

Холодницкий добавил, что в ближайшее время прокурор внесет в суд ходатайство об избрании им меры пресечения.

По его словам, подозрение было объявлено по делу относительно хищений в «Укроборонпроме», которое передано из Генпрокуратуры в НАБУ еще в сентябре 2016 года, однако следствие в котором не проводилось. Позже, после расследования журналистов «Bihus.info», дело было передано на дорасследование в ГБР.

«Все следственные действия, которые могли быть проведены, должны были быть проведены в течение 2017-2018 годов. Экспертиза, проведенная следователями ГБР в течение фактически двух недель, могла быть проведена еще в 2017 году», - отметил он.

«Материалы, которые были предоставлены в 2016 году в НАБУ, прокуроры САП не видели, они были скрыты от прокуроров САП и процессуальных руководителей, и указанные материалы благодаря расследованию господина Бигуса стали известны, собственно, не только широкой общественности, но и прокуратуре», - подчеркнул Холодницкий.

Напомним, 25 февраля журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши».

4 марта Президент уволил Гладковского.

В тот же день журналисты Bihus.info обнародовали новую часть расследования, в которой рассказали, каким образом гендиректор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин и Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях для самолетов Ан-26.

В свою очередь в «Укроборонпроме» заявили, что данная информация имеет признаки манипуляций и является «проявлением заангажированной журналистики».

11 марта журналисты проекта Bihus.Info в очередной части журналистского расследования сообщили, что правоохранители получали тысячи долларов взяток, чтобы закрыть уголовные производства о коррупции в сфере обороны, в том числе по выводу компании «Оптимумспецдеталь» из перечня фирм, имеющих признаки фиктивности. Среди остальных фигурантов, журналисты указали на следователя киевского управления СБУ Дмитрия Москаленко, который якобы за взятки обещал «закрывать» претензии со стороны контрразведки.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по материалам журналистского расследования.