350 електроскутерів і допомога з протезуванням — всеукраїнська програма фонду «Надія», Християнського корпусу, Валерія Дубіля та Віти Присяжнюк

БФ молодіжної ініціативи «Надія» та Християнський корпус за підтримки голови наглядової ради фонду, першого заступника голови Комітету ВР з питань здоров’я нації Валерія Дубіля та президентки фонду Віти Присяжнюк реалізують всеукраїнську програму підтримки ветеранів після тяжких поранень.

Вона об’єднує забезпечення електроскутерами та безоплатне протезування для захисників, які втратили кінцівки. Партнерами програми є Ігор Гуда, Олег Крот, Артем Чаплигін, Володимир Томчук, Андрій Бойко, Антон Бахур, Ігор Корж та Олексій Юренко.

«Після тяжкого поранення захиснику потрібна конкретна допомога. Самостійно виїхати з дому, дістатися на реабілітацію, повернутися до щоденних справ — із цього складається життя. Тому разом із командою та партнерами передаємо електроскутери й допомагаємо з протезуванням», — зазначає Валерій Дубіль.

За останній місяць у межах програми «Скутери для Героїв» передали 50 електроскутерів. Допомогу отримали ветерани в Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Харкові та Павлограді. Також транспорт передали лікарням Харкова та реабілітаційним центрам МВС. Загалом у межах програми вже передали понад 350 електроскутерів.

«Підтримка ветеранів — це наша відповідальність перед тими, хто захищав Україну. Своїх ми не залишаємо», — зазначив командир Християнського корпусу Олексій Середюк.

Серед тих, хто отримав скутер, — Юрій «Тихий» Кравчук, ветеран 406-ї окремої артилерійської бригади, чемпіон України з боксу серед ветеранів: «Це дуже потрібна річ. Тепер буде легше поїхати туди, куди потрібно, без сторонньої допомоги. Дякую, що не забуваєте про нас, ветеранів».



Ще один напрям програми — безоплатне протезування у співпраці з Future for Ukraine та центром MCOP Ukraine. Понад десять захисників уже розпочали протезування в межах цієї спільної ініціативи.



Водночас отримання протеза не завжди означає повну самостійність у пересуванні. За дослідженням Future for Ukraine, оприлюдненим у вересні 2026 року, 37,5% опитаних користувачів протезів хоча б іноді потребують сторонньої допомоги чи підстраховки під час руху. Тому забезпечення електроскутерами та допомога з протезуванням доповнюють одне одного в межах програми.