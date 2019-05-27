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Центральная избирательная комиссия просит Донецкую и Луганскую областные военно-гражданские администрации предоставить выводы о возможности организации подготовки и проведения внеочередных выборов в Верховную Раду на территориях, которые входят в состав одномандатных избирательных округов.

«Комиссия своим постановлением обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям - военно-гражданским администрациям относительно предоставления выводов о возможности организации подготовки и проведения в соответствии с законом по состоянию на 27 мая 2019 года внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года на территориях, которые входят в состав одномандатных избирательных округов, определенных постановлением ЦИК от 28 апреля 2012 года № 82, в пределах соответствующей области», - говорится в сообщении.

ЦИК ожидает получить данную информацию от Донецкой и Луганской ОВГА до 3 июня.

Напомним, 21 мая Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля. 23 мая указ был опубликован в правительственном издании Урядовый курьер. Таким образом, этот указ вступил в силу.

24 мая в Украине официально началась избирательная кампания по внеочередным выборам в Верховную Раду.

Зеленский назвал основанием для роспуска парламента очень низкий уровень доверия граждан к институции и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.
ForUm

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