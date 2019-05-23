Указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года в четверг, 23 мая, опубликован в правительственном издании Урядовый курьер.
Таким образом, этот указ вступил в силу.
«Руководствуясь частью 2 статьи 77, частями 6 и 7 статьи 83, пунктом 1 части 2 статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части 1 статьи 106 Конституции Украины постановляю: 1. прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва. 2. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года», - сказано в указе №303/2019 от 21 мая, передает 112 Украина.
Зеленский поручил Кабинету Министров обеспечить финансирование внеочередных парламентских выборов.
Очередные выборы в Верховную Раду должны были пройти осенью 2019 года.
Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что указ Президента о роспуске парламента будет обжалован в Конституционном суде. По его мнению, роспуск ВР заводит Украину в конституционный кризис.
Верховная Рада отказалась включить в повестку дня поданные Президентом Владимиром Зеленским законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов.
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