также в разделеВыборы
Кличко заявил, что УДАР пойдет на выборы 17
Коломойский заявил, что Тимошенко просила его о помощи на выборах 108
«Голос Украины» опубликовал результаты выборов президента 280
Объявлены результаты выборов президента Украины 204
ЦИК сообщила, когда объявит результаты выборов 93
ЦИК подвела итоги выборов за рубежом 43
ЦИК приняла оригиналы протоколов со всех округов 43
В ЦИК отвергли обвинения Зеленского в затягивании объявления результатов выборов 205
Зеленский обвинил ЦИК в затягивании объявления результатов выборов 53
ЦИК приняла оригиналы протоколов со 197 ОИК 36
В КСУ заверили, что не собираются срывать инаугурацию Зеленского 137
ЦИК приняла оригиналы протоколов со 152 округов 46
Вселенский патриарх поздравил Зеленского с победой 26
Киберполиция не зафиксировала атак на ЦИК во время второго тура 23
ОБСЕ не увидела прямого вмешательства России в день выборов 30
ЦИК обработала 100% протоколов 58
Орбан написал письмо Зеленскому 156
ЦИК приняла протоколы уже с 40 округов 28

Сегодня, 24 мая, в Украине официально начинается избирательная кампания по внеочередным выборам в Верховную Раду.

Согласно Закону Украины «О выборах народных депутатов Украины» избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начинается со следующего дня после опубликования указа, то есть 24 мая.

Напомним, 21 мая Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля. 23 мая указ был опубликован в правительственном издании Урядовый курьер. Таким образом, этот указ вступил в силу.

Зеленский назвал основанием для роспуска парламента очень низкий уровень доверия граждан к институции и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что указ Президента о роспуске парламента будет обжалован в Конституционном суде. По его мнению, роспуск ВР заводит Украину в конституционный кризис.

22 мая Верховная Рада отказалась включить в повестку дня поданные Президентом Владимиром Зеленским законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

65
Теги