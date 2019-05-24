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Роспуск Верховной Рады обойдется украинским налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы совета Национального банка Украины Тимофей Милованов.

«По поводу роспуска парламента - да, роспуск обойдется налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты», - написал он.

По словам Милованова, в мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. «Когда наступит кризис, стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем под 8-10% в долларах, а будем под 30%. Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократическое правительство и программа МВФ нам критически важны», - сообщил он, подчеркнув, что это достаточно реалистичный сценарий на следующий год или два.

«Возможностей быстро запустить экономику нет. Важно удержать макроэкономическую стабильность, чтобы уменьшить вероятность такого сценария», – подытожил Милованов.

Напомним, 21 мая Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля. 23 мая указ был опубликован в правительственном издании Урядовый курьер. Таким образом, этот указ вступил в силу.

24 мая в Украине официально началась избирательная кампания по внеочередным выборам в Верховную Раду.

Зеленский назвал основанием для роспуска парламента очень низкий уровень доверия граждан к институции и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что указ Президента о роспуске парламента будет обжалован в Конституционном суде. По его мнению, роспуск ВР заводит Украину в конституционный кризис.

22 мая Верховная Рада отказалась включить в повестку дня поданные Президентом Владимиром Зеленским законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов.
ForUm

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