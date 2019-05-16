Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского готова к консультациям с правительством для принятия решений, которые обеспечат тепло в домах украинцев зимой, сообщили ForUm’у в пресс-службе Зеленского.

«Чтобы иметь достаточное количество газа в отопительный сезон, им нужно запасаться уже сейчас, когда цена на топливо значительно ниже. Кроме того, необходимо иметь надежные источники поставок, особенно на фоне того, что до сих пор не определены условия поставки газа из России в ЕС через Украину с 1 января 2020 года», – говорится в сообщении.

«Мы рассчитываем на сотрудничество с правительством и воплощение взвешенных и своевременных решений, согласованных с ЕС, США и другими партнерами. Совместными усилиями обеспечим достаточное для домов украинцев количество газа», - отметили в команде Зеленского.

Также подчеркивается, что Украина гарантирует надежную транспортировку газа по европейским правилам, однако для этого нужно создать независимого оператора ГТС. «Этот процесс будет завершен в текущем году, но не любой ценой и не в интересах отдельных политических сил», – сказано в сообщении.

Напомним, исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что транзит через Украину после 2019 года может происходить на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ; в противном случае Украина через арбитраж требует компенсацию 10 млрд долларов.

В то же время премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что РФ сохранит транзит газа в Европу через Украину после 2019 года, если стороны урегулируют отношения, достигнут выгодных экономических и коммерческих параметров соглашения. Кроме того, одним из условий он назвал стабильную политическую обстановку в Украине.

Нафтогаз подал жалобу в Европейскую комиссию на антиконкурентные действия Газпрома.

Глава Нафтогаза Андрей Коболев допускает, что переговоры о новом контракте на транзит российского газа через ГТС Украины могут возобновиться только после инаугурации Зеленского и его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.