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Переговоры о новом контракте на транзит российского газа через ГТС Украины могут возобновиться только после инаугурации Владимира Зеленского и его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил 16 мая в Киеве в ходе международной инвестиционной конференции, сообщает «Новое Время».

«Переговоры с российской стороной проходят очень вяло. Правильнее будет сказать: совсем не проходят. Российская сторона официально сообщила, что они будут готовы говорить только после того, как новый президент вступит в свои полномочия и состоится, как это обычно было в прошлом, разговор Путина и Зеленского. Мы ждем этого события. Думаю, что возобновятся эти переговоры где-то в июне», - отметил он.

Напомним, исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что транзит через Украину после 2019 года может происходить на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ; в противном случае Украина через арбитраж требует компенсацию 10 млрд долларов.

В то же время премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что РФ сохранит транзит газа в Европу через Украину после 2019 года, если стороны урегулируют отношения, достигнут выгодных экономических и коммерческих параметров соглашения. Кроме того, одним из условий он назвал стабильную политическую обстановку в Украине.

Нафтогаз подал жалобу в Европейскую комиссию на антиконкурентные действия Газпрома.
ForUm

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