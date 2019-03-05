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Украина может остаться страной-транзитером российского газа в Европу после 2019 года. Об этом заявил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, сообщает УНИАН.

По его словам, РФ готова экспортировать топливо по украинской ГТС, но для этого должны быть выполнены условия, суть которых сводится к выгодному Кремлю улаживанию конфликтных отношений между «Нафтогазом» и «Газпромом».

«Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки», - сказал Медведев. И добавил, что другим важным условием является стабильная политическая обстановка в Украине.

Напомним, исполнительный директор Группы «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что транзит через Украину после 2019 года может происходить на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ; в противном случае Украина через арбитраж требует компенсацию 10 млрд долларов.
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