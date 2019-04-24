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Президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщает Интефакс.

Как отмечается в указе, рассмотрение заявлений о приеме в гражданство указанных лиц «осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев» со дня подачи заявления и необходимого списка документов.

Гражданство будет предоставляться со дня принятия решения о приеме в гражданство в установленном порядке.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Лица из числа постоянно проживающих в «ДНР» и «ЛНР», принятые в гражданство РФ, будут приносить присягу, следует из указа.

В соответствии с ним, МВД, МИД, ФСБ, Росгвардии, главам субъектов РФ, на территориях которых расположены уполномоченные органы МВД, поручается «обеспечить условия для принесения лицами, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ, присяги гражданина Российской Федерации».

МВД также должно определить порядок принятия решений по заявлениям о приеме в гражданство РФ, поданным в соответствии с указом, и порядок выдачи паспорта гражданина РФ получившим российское гражданство.

Упрощенный порядок получения гражданства позволяет получить российский паспорт без проживания в России в течение пяти лет после получения вида на жительство, подтверждения наличия средств к существованию, подтверждения владения русским языком и отказа от гражданства иностранного государства.

В общем порядке решение о предоставлении гражданства принимает президент РФ, в связи с чем срок рассмотрения документов может достигать одного года, а в упрощенном порядке – органы МВД в течение 3-6 месяцев.
ForUm

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