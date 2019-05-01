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Президент России Владимир Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины, сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно документу, получить гражданство в упрощенном порядке имеют отныне граждане Украины, не имеющие гражданства (подданства) другого государства, родившиеся и постоянно проживавшие на территориях Республики Крым и Севастополя, выехавшие за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 г., а также их дети, в том числе усыновленные, супруги и родители.

Получить гражданство РФ по новой процедуре могут: лица без гражданства, родившиеся и постоянно проживавшие на территориях Республики Крым и Севастополя, выехавшие за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 г, а также их дети, в том числе усыновленные, супруги и родители.

А также граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание в Российской Федерации, вид на жительство в Российской Федерации, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ или свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, постоянно проживавшие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля 2014 г. и 27 апреля 2014 г. соответственно, а также их дети, в том числе усыновленные, супруги и родители.

Право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке также имеют: иностранные граждане и лица без гражданства, которые сами либо родственники по прямой восходящей линии, усыновители или супруги которых были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР, а также их родственники по прямой нисходящей линии, усыновленные дети и супруги.

На упрощенный порядок могут претендовать - граждане Исламской Республики Афганистан, Республики Ирак, Йеменской Республики и Сирийской Арабской Республики, родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в прошлом в гражданстве СССР, а также их дети, в том числе усыновленные, супруги и родители.

Указ подписан «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, в соответствии со статьей 29 федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

Как сообщал ForUm, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке«. Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что указ Путина является ничем иным, как сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины.

29 апреля  в РФ уже открылся Центр выдачи российских паспортовжителям «Луганской народной республики».
ForUm

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