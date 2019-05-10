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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу намерен предложить ввести дополнительные санкции против России из-за выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО и оккупированного Крыма. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Eesti Paevaleht. Рейнсалу планирует сделать это предложение на встрече глав МИД стран Евросоюза в понедельник, 13 мая.

«Россия - ядерная страна, которая в последнее десятилетие дважды использовала силу в отношении стран-соседей. Интересам Эстонии отвечает поддержка суверенитета и территориальной целостности стран, чтобы подобные акты агрессии получали релевантные трактовки», - говорится в сообщении Рейнсалу.

До этого министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к зарубежным партнерам Украины с просьбой усилить санкции против Российской Федерации за так называемые «путинские паспорта» для жителей оккупированного Донбасса.

Напомним, 24 апреля президент РФ подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке«. Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

1 мая был обнародован указ президента России, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Кабмин принял решение, которым эти российские паспорта признаются недействительными.
ForUm

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