Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу намерен предложить ввести дополнительные санкции против России из-за выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО и оккупированного Крыма. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Eesti Paevaleht. Рейнсалу планирует сделать это предложение на встрече глав МИД стран Евросоюза в понедельник, 13 мая.
«Россия - ядерная страна, которая в последнее десятилетие дважды использовала силу в отношении стран-соседей. Интересам Эстонии отвечает поддержка суверенитета и территориальной целостности стран, чтобы подобные акты агрессии получали релевантные трактовки», - говорится в сообщении Рейнсалу.
До этого министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к зарубежным партнерам Украины с просьбой усилить санкции против Российской Федерации за так называемые «путинские паспорта» для жителей оккупированного Донбасса.
Напомним, 24 апреля президент РФ подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке«. Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
1 мая был обнародован указ президента России, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.
Кабмин принял решение, которым эти российские паспорта признаются недействительными.
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