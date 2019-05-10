Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что намерен посетить Киев для встречи с избранным президентом Владимиром Зеленским.

По его словам, цель поездки - убедить власти Украины начать расследование, связанное с интересами президента США, сообщает «Новое Время» со ссылкой на The New York Times.

Расследование связано с вмешательством России в президентские выборы в США в 2016 году. Кроме того, Джулиани рассчитывает, что визит в Киев даст новую информацию о работе сына бывшего вице-президента Джо Байдена в украинской газовой компании Burisma Holdings.

Джулиани подчеркнул, что Белый дом «не вмешивается в выборы, а вмешивается в расследование, на что имеет право».

«Кто-то может сказать, что это неправильно. И это не внешняя политика - я прошу их провести расследование, которое они уже проводят и которое требуют прекратить другие люди. И я собираюсь объяснить им причины, по которым они не должны его прекращать, потому что эта информация будет очень, очень полезна для моего клиента и может оказаться полезной для моего правительства», - объяснил Джулиани свои планы.

Издание отмечает, что работа Джулиани в Киеве может быть связана с предстоящими президентскими выборами в США. Таким образом команда Трампа намерена разрушить дело против экс-главы штаба президента Пола Манафорта, обвиняемого в незаконном лоббировании в интересах режима Виктора Януковича.

Одновременно с расследованием против Байдена-младшего у команды Трампа появляется шанс набрать компромат против его отца, который заявил о намерении баллотироваться на пост президента США и является главным конкурентом Дональда Трампа.

Напомним, Генеральная прокуратура вызывала директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника 10 мая на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного превышения им полномочий. Речь идет, в том числе, о возможном вмешательстве директора НАБУ в ход президентских выборов в США.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что поручил в рамках уголовного дела проверить, действительно ли имел место факт вмешательства директора НАБУ в американские выборы.

В НАБУ назвали заявления Луценко абсурдной попыткой дискредитировать независимый антикоррупционный институт.

Следователи Государственного бюро расследований начали следственные действия по делу, возбужденному по факту возможного вмешательства Сытника в президентские выборы в США в 2016 году.

Сам Сытник заявляет, что возглавляемое им ведомство даже теоретически не могло вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году.