Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет, что возглавляемое им ведомство даже теоретически не могло вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом он сообщил журналистам возле здания ГПУ в Киеве на Резницкой, сообщает УНИАН.

«Я не знаком ни с Хиллари Клинтон, ни с одним представителем его штаба», - сказал Сытник.

«Последние полгода показывают, что опять же, действия Генеральной прокуратуры все дальше и дальше от юридической плоскости находятся. Мы постоянно слышим какие-то заявления, что кто-то кому-то какие-то списки передает, потом оказывается, что эти списки никто не передавал. Мы слышим, что какие-то мифические дела закрывало НАБУ в отношении родственников Джо Байдена, хотя ни одного дела в отношении Злочевского Национальное бюро не закрывало. Закрывала именно Генеральная прокуратура Украины», - заявил он.

«Количество фейковой информации, которая распространена и руководством Генеральной прокуратуры, и иными работниками ГПУ настолько велико, что нужно все же давать какое-то объяснение», - считает директор НАБУ.

«Начиная с 2017 года этот миф, что якобы было какое-то вмешательство, нужно отметить, что у НАБУ даже теоретической возможности вмешаться в выборы в США не было», - подчеркнул Сытник.

Также он заверил, что никакого подтверждения, что кто-то из НАБУ сотрудничал с американской стороны, нет.

Напомним, Генеральная прокуратура вызывала директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника 10 мая на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного превышения им полномочий. Речь идет, в том числе, о возможном вмешательстве директора НАБУ в ход президентских выборов в США.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что поручил в рамках уголовного дела проверить, действительно ли имел место факт вмешательства директора НАБУ в американские выборы.

В НАБУ назвали заявления Луценко абсурдной попыткой дискредитировать независимый антикоррупционный институт.

Следователи Государственного бюро расследований начали следственные действия по делу, возбужденному по факту возможного вмешательства Сытника в президентские выборы в США в 2016 году.