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Следователи Государственного бюро расследований начали следственные действия по делу, возбужденному по факту возможного вмешательства директора НАБУ Артема Сытника в президентские выборы в США в 2016 году.

Об этом сообщил директор ведомства Роман Труба, передает Укринформ.

«Уголовное производство по этому факту зарегистрировано недавно работниками Генеральной прокуратуры. Нами только начинаются следственные действия в этом уголовном производстве», - сказал он.

Труба добавил, что детали следствия раскрыть пока не может.

Напомним, народный депутат Борислав Розенблат обвинил директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и народного депутата Сергея Лещенко в обнародовании материалов «черной бухгалтерии» Партии регионов, в которых фигурировал глава штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа Пол Манафорт.

По его информации, данные досудебного расследования были обнародованы в пользу кандидата на пост президента США Хилари Клинтон.

Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что поручил в рамках уголовного дела проверить, действительно ли имел место факт вмешательства директора НАБУ в американские выборы.

В НАБУ назвали заявления Луценко абсурдной попыткой дискредитировать независимый антикоррупционный институт.
ForUm

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