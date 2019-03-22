Заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который публично предполагает, что Национальное антикоррупционное бюро могло повлиять на выборы президента Соединенных Штатов Америки, не соответствует действительности и является абсурдной попыткой дискредитировать независимый антикоррупционный институт.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба НАБУ.

«За четыре года работы Национальное бюро неоднократно доказывало, что является аполитичным правоохранительным органом, который привлекает к уголовной ответственности должностных лиц высшего звена. Именно с появлением НАБУ Украина впервые за время независимости стала свидетелем задержаний и арестов топ-чиновников, которые раньше считались «неприкасаемыми». Но даже при таких обстоятельствах трудно представить ситуацию, когда бы новосозданный правоохранительный орган в стране после революции смог повлиять на выборы в США», - говорится в нем.

Компетенция НАБУ – изобличение и привлечение к ответственности именно украинских топ-чиновников. Поэтому никаких доказательств противоправной деятельности американского политтехнолога Пола Манафорта детективы НАБУ не собирали и не передавали, поскольку это вне компетенции Бюро.

Там отметили, что генпрокурор хорошо знаком с этим фактом, ведь все материалы расследования «черной бухгалтерии» Партии регионов (кроме эпизода относительно действий бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Украины, следствие по которому приостановлено прокурорами САП) еще в июне 2017 переданы в Департамент специальных расследований ГПУ для дальнейшего следствия.

В НАБУ напомнили, что информацию с упоминанием о присутствии фамилии Манафорта среди других на страницах так называемой «черной бухгалтерии» опубликовали в ответ на многочисленные запросы украинских и зарубежных СМИ во избежание ее искривления и спекуляций.

«Правительство США в целом и Посольство США в Украине, в частности, всегда поддерживали Украину и НАБУ как институт с момента его создания в 2015 году. Со стороны международных партнеров, даже в самые тяжелые времена стояли бок о бок с Бюро, было сделано очень много для борьбы с коррупцией в Украине», - заявили в Бюро.

НАБУ ценит этот высокий уровень доверия и благодарит за поддержку всем международным партнерам.

Справка: «Черная бухгалтерия» или так называемая «амбарная книга» - более 800 страниц записей, переданных 27 мая 2016 бывшим первым замглавы Службы безопасности Украины Виктором Трепаком в НАБУ, в которых вероятно фиксировались многократные выплаты из теневой партийной кассы Партии регионов различным должностным лицам и общественным деятелям.

В июне 2017 Специализированная антикоррупционная прокуратура направила все материалы уголовного производства, кроме эпизода относительно действий бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Украины, в Департамент специальных расследований ГПУ, который сейчас продолжает следствие. Расследование эпизода, который остался в НАБУ, решением прокуроров в том же месяце было остановлено.

Напомним, 15 марта в эфире программы «Право на власть» Луценко сообщил о поступившем заявлении от внефракционного народного депутата Борислава Розенблата, который утверждал о якобы передаче директором НАБУ Артемом Сытником в США « черной бухгалтерии» Партии регионов для поддержки Хиллари Клинтон на президентских выборах.