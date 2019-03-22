также в разделеПолитика
Порошенко: Йованович имеет мою полную поддержку 11
Ляшко попытался сорвать час вопросов к правительству 47
«Схемы» рассказали о встречах Тимошенко с Аваковым 33
Киев прокомментировал предложение Земана изменить Конституцию Украины 48
Порошенко обратился к Всеукраинскому совету церквей в преддверии выборов 45
Аслунд отозвал свое заявление о Луценко 49
Нардеп спросил у Луценко, заявлял ли он о давлении Йованович правоохранителям 98
Дудкин: Попытка Ахметова отключить электроэнергию для Донбасса - это крест на выборах Вилкула 126
Скубченко: Вилкул показал, что он такой же технический кандидат власти, как Мураев, который настучал на Медведчука 55
Госдеп: Заявления Луценко имеют целью запятнать репутацию Йованович 51
ГПУ расследует возможный «слив» Сытником компромата в пользу Клинтон 24
Олещук: Изменение отношения украинцев к россиянам напрямую связано с активностью Медведчука 35
Канада выделит на военную поддержку Украины более $100 миллионов 17
В посольстве США опровергли слова Луценко о списке «неприкасаемых» 110
Садовый решил больше не баллотироваться в мэры Львова 37
Луценко: Посол США передала мне список лиц, которых нельзя преследовать 260
Новые санкции ЕС против РФ поддержали еще три страны 51
Украина ввела новые санкции против РФ 58

Заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который публично предполагает, что Национальное антикоррупционное бюро могло повлиять на выборы президента Соединенных Штатов Америки, не соответствует действительности и является абсурдной попыткой дискредитировать независимый антикоррупционный институт.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба НАБУ.

«За четыре года работы Национальное бюро неоднократно доказывало, что является аполитичным правоохранительным органом, который привлекает к уголовной ответственности должностных лиц высшего звена. Именно с появлением НАБУ Украина впервые за время независимости стала свидетелем задержаний и арестов топ-чиновников, которые раньше считались «неприкасаемыми». Но даже при таких обстоятельствах трудно представить ситуацию, когда бы новосозданный правоохранительный орган в стране после революции смог повлиять на выборы в США», - говорится в нем.

Компетенция НАБУ – изобличение и привлечение к ответственности именно украинских топ-чиновников. Поэтому никаких доказательств противоправной деятельности американского политтехнолога Пола Манафорта детективы НАБУ не собирали и не передавали, поскольку это вне компетенции Бюро.

Там отметили, что генпрокурор хорошо знаком с этим фактом, ведь все материалы расследования «черной бухгалтерии» Партии регионов (кроме эпизода относительно действий бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Украины, следствие по которому приостановлено прокурорами САП) еще в июне 2017 переданы в Департамент специальных расследований ГПУ для дальнейшего следствия.

В НАБУ напомнили, что информацию с упоминанием о присутствии фамилии Манафорта среди других на страницах так называемой «черной бухгалтерии»  опубликовали в ответ на многочисленные запросы украинских и зарубежных СМИ во избежание ее искривления и спекуляций.

«Правительство США в целом и Посольство США в Украине, в частности, всегда поддерживали Украину и НАБУ как институт с момента его создания в 2015 году. Со стороны международных партнеров, даже в самые тяжелые времена стояли бок о бок с Бюро, было сделано очень много для борьбы с коррупцией в Украине», - заявили в Бюро.  

НАБУ ценит этот высокий уровень доверия и благодарит за поддержку всем международным партнерам.

Справка: «Черная бухгалтерия» или так называемая «амбарная книга» - более 800 страниц записей, переданных 27 мая 2016 бывшим первым замглавы Службы безопасности Украины Виктором Трепаком в НАБУ, в которых вероятно фиксировались многократные выплаты из теневой партийной кассы Партии регионов различным должностным лицам и общественным деятелям.

В июне 2017 Специализированная антикоррупционная прокуратура направила все материалы уголовного производства, кроме эпизода относительно действий бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Украины, в Департамент специальных расследований ГПУ, который сейчас продолжает следствие. Расследование эпизода, который остался в НАБУ, решением прокуроров в том же месяце было остановлено.

Напомним, 15 марта в эфире программы «Право на власть» Луценко сообщил о поступившем заявлении от внефракционного народного депутата Борислава Розенблата, который утверждал о якобы передаче директором НАБУ Артемом Сытником в США « черной бухгалтерии» Партии регионов для поддержки Хиллари Клинтон на президентских выборах.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2299 грн.
24
Теги