Генпрокуратура Украины начала расследование возможного вмешательства украинцев в выборы президента США в 2016 году в пользу кандидата Хиллари Клинтон. Об этом генпрокурор Юрий Луценко сказал в интервью американскому The Hill, сообщает Укринформ.

«Сегодня мы начнем уголовное расследование по этому поводу и дадим правовую оценку этой информации», - заявил Луценко.

Он рассказал, что речь идет об исследовании предоставленных народным депутатом данных о том, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник якобы пытался повлиять на ход президентских выборов в США в 2016 году в пользу Хиллари Клинтон. В частности, речь идет об обнародовании финансовых отчетов о сотрудничестве тогдашнего главы кампании Дональда Трампа Пола Манафорта с «Партией регионов».

«Этот член парламента даже добавил аудиокассету, где несколько мужчин, у одного из которых был голос, похожий на голос господина Сытника, обсуждали этот вопрос», - отметил Луценко.

Генпрокурор также подчеркнул о необходимости коренных реформ в государстве.

«Мы всегда подчеркивали необходимость глубоких, всеобъемлющих и своевременных реформ, которые соответствуют требованиям украинского народа, выраженным во время Революции Достоинства: прекращение системной коррупции, ускорение экономического роста и европейское будущее для всех украинцев», - сказал Луценко.

Он убежден, что Украине нужны «целеустремленные чиновники в правительстве и сильные антикоррупционные учреждения», так же как и сотрудничество с партнерами в вопросе реализации реформ и борьбы с коррупцией, в частности с Соединенными Штатами.

Напомним, народный депутат Борислав Розенблат обвинил директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и народного депутата Сергея Лещенко в обнародовании материалов «черной бухгалтерии» Партии регионов, в которых фигурировал глава штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа Пол Манафорт.

По его информации, данные досудебного расследования были обнародованы в пользу кандидата на пост президента США Хилари Клинтон.