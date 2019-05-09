В оккупированном Донецке начали собирать заявки местных жителей на получение российских паспортов, сообщает в Twitter пресс-служба Постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене.

«СММ ОБСЕ подтверждает, что российская оккупационная власть начала принимать заявки в оккупированном Донецке на получение российских паспортов», – гвоорится в сообщении.

Также отмечается, что наблюдатели зафиксировали присутствие представителей СМИ, что «соответствует устоявшейся пропагандистской практике России».

Напомним, 24 апреля президент РФ подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

1 мая был обнародован указ президента России, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Кабмин принял решение, которым эти российские паспорта признаются недействительными.

29 апреля в РФ открылся Центр выдачи российских паспортов жителям так называемой «Луганской народной республики». 6 марта в оккупированном Луганске заработал пункт приема документов для получения российских паспортов.