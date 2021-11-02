При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры 34-летнему мужчине заочно сообщено о подозрении в участии в террористической организации, не предусмотренных законом военизированных формированиях и нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260, ч.1) 2 статьи 28, ч. 1 статьи 438 УК Украины. об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что с 2017 года уроженец Донецка, занимая псевдодолжность оперуполномоченного оперативного подразделения НВФ РФ фейкового «Министерства государственной безопасности», неоднократно участвовал в противоправном лишении свободы гражданских лиц на временно оккупированной территории Донецкой области.

За якобы сотрудничество с правоохранительными органами Украины, подозреваемый подвергал жестоким пыткам граждан, которые незаконно удерживались в так называемом административном здании указанного псевдоминистра и на территории подпольной тюрьмы «Изоляция» в Донецке.

В частности, угрожая заложникам применением огнестрельного оружия, злоумышленник избивал их ногами и руками по всему телу, а также погружал их головами в емкость с водой и угрожал применением электрического тока.