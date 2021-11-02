также в разделеОбщество
В центре вакцинации на киевском вокзале заработал пункт команды поддержки «Дии» 3
В «Дии» появился детский СOVID-сертификат 7
Украину накроют туманы 8
Суд возьмется за жалобу на обязательную вакцинацию 13
Получить COVID-сертификат в «Дии» теперь можно без фотоподтверждения 24
Беглого руководителя судебной администрации Херсонщины задержали в Киеве 9
Руководителя «Юнармии» Севастополя будут судить за пропаганду службы в армии РФ 12
43% украинцев не готовы вакцинироваться от COVID 14
НАБУ объявило в розыск одесского бизнесмена Галантерника 11
Сообщено о подозрении «чиновнику ДНР», выдающему паспорта РФ в ОРДЛО 8
США провели консультации по накоплению российских войск на границе Украины 16
Фигурант схем Гладковского возглавил бюро, которое будет производить боеприпасы для Укроборонпрома 20
Хищения на ремонте Днестровской ГАЭС: у заказчиков и исполнителей работ провели обыски 82
В Кривом Роге – траур по погибшему тренеру и трем его воспитанникам 27
Politico показало снимки с войсками и техникой РФ на границе с Украиной 38
1 ноября. Картина дня 78
Украинцы за 4 дня сгенерировали в «Дии» миллион COVID-сертификатов 14
Минобороны отрицает информацию о наращивании российских войск на границе 61

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры 34-летнему мужчине заочно сообщено о подозрении в участии в террористической организации, не предусмотренных законом военизированных формированиях и нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260, ч.1) 2 статьи 28, ч. 1 статьи 438 УК Украины. об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что с 2017 года уроженец Донецка, занимая псевдодолжность оперуполномоченного оперативного подразделения НВФ РФ фейкового «Министерства государственной безопасности», неоднократно участвовал в противоправном лишении свободы гражданских лиц на временно оккупированной территории Донецкой области.

За якобы сотрудничество с правоохранительными органами Украины, подозреваемый подвергал жестоким пыткам граждан, которые незаконно удерживались в так называемом административном здании указанного псевдоминистра и на территории подпольной тюрьмы «Изоляция» в Донецке.

В частности, угрожая заложникам применением огнестрельного оружия, злоумышленник избивал их ногами и руками по всему телу, а также погружал их головами в емкость с водой и угрожал применением электрического тока.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7819 грн.
8
Теги