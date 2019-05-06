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В Луганске с понедельника заработал пункт приема документов для получения российских паспортов, сообщает Интерфакс.

«С сегодняшнего дня, 6 мая, в центральном аппарате управления «миграционной службы министерства внутренних дел Луганской народной республики» открылся пункт по приему документов граждан, желающих получить российское гражданство», - сказал замглавы «МВД ЛНР» Михаил Параскеев

Он отметил, что специалисты миграционной службы также ведут консультации для граждан, не имеющих необходимых для получения российского паспорта документов.

«На такие консультации по состоянию на 9 часов утра понедельника записались около 400 человек; к этому же времени документы на получение российских паспортов приняты у 10 заявителей», - заявили в «ЛНР».

Документы будут централизованно отправлять в Россию (Новошахтинск), где решение по ним будет приниматься в течение 90 дней.

Как сообщал ForUm, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке«. Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что указ Путина является ничем иным, как сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины.

29 апреля  в РФ уже открылся Центр выдачи российских паспортовжителям «Луганской народной республики».
ForUm

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