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Центр выдачи российских паспортов жителям «Луганской народной республики» открылся в понедельник в Новошахтинске в Ростовской области, сообщает Интерфакс.

«Сегодня центр начинает работу в тестовом режиме. Мы принимаем сейчас документы от уполномоченных лиц ЛНР. По мере роста обращений мы будем увеличивать количество таких пунктов», - сообщил представитель Главного управления по делам миграции МВД РФ Кирилл Алзинов.

По его словам, получить российское гражданство жители «ЛНР» могут в упрощенном порядке, который предусматривает, что получатели паспортов минуют ряд стадий: в частности, соискателям не нужно получать разрешение на временное проживание и вид на жительство.

Центр может принять до 200 заявлений в день.

Представитель МВД РФ также сообщил, что во вторник будет открыт миграционный пункт, где будут оформляться паспорта для жителей «ДНР». Где именно будет находиться этот центр, он не уточнил.

Замначальника управления миграционной службы ЛНР Руслан Найда пояснил, что жителям «ЛНР» не нужно выезжать в Россию для подачи документов, они подают их на территории «республики», а уполномоченное лицо отвозит их в Новошахтинск.

«Заявитель лично должен будет приехать за паспортом, когда мы от наших российских коллег получим информацию о принятом положительном решении в отношении конкретного человека», - сказал Найда.

Как сообщал ForUm, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке«. Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что указ Путина является ничем иным, как сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины.
ForUm

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