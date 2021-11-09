Полицейские провели опознание и установили 45 участников преступной группы, пытавших украинских пленных в незаконной тюрьме на временно оккупированной территории Донецкой области «Изоляция», сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

«Палыч» в руках украинских правоохранителей. Тот, кто организовывал пытки и издевательства над украинскими военнопленными и задержанными в страшной «Изоляции». Это бывший завод на территории так называемой «ДНР», который боевики оборудовали как базу и тюрьму. Больше года следователи во взаимодействии с миграционной полицией расследуют ужасающие преступления «Палыча» против людей», - написал он в Facebook.

Министр отметил, что после возвращения пленных «Изоляции» в Украину полицейские пообщались с каждой жертвой боевиков.

«Знаете, что с ними делали? Пытали электрическим током через половые органы. Помещали в гроб и забивали их гвоздями. Насиловали. Ломали кости. Имитировали расстрел. И еще много ужасающих вещей», - сообщил он.

В сентябре этого года в отношении 8 военных преступников материалы были переданы в суд для заочного осуждения.

Кроме того, полицейские получили оперативную информацию, что руководитель тюрьмы, главный палач украинцев в «Изоляции» – так называемый «Палыч» – прибыл на подконтрольную Украине территорию. И уже сейчас он в руках украинских правоохранителей – результат совместной работы Нацполиции и СБУ.

Далее – доставка в суд для избрания меры пресечения.

Следователи полиции инкриминируют задержанному:

• ст. 149 «Торговля людьми»

• ст. 258-3 «Создание террористической группы или террористической организации»

• ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований»

• ст. 438 «Нарушение законов и обычаев войны»

9 ноября контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего боевика террористической организации «ДНР», главу незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области «Изоляция».

Ранее о задержании Дениса Куликовского сообщил бывший узник тюрьмы журналист Станислав Асеев.