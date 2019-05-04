также в разделеПолитика
Зеленский прибыл в Раду для консультации с главами фракций 10
Мураев призвал Зеленского развеять тьму 18
Порошенко подписал указ об увольнении главы Нацсовета по телерадиовещанию 17
Нардеп сообщил о встрече Зеленского с лидерами фракций по поводу инаугурации 26
Медведчук: Непрофессиональные действия руководства «Нафтогаза» привели к рекордному росту цен на газ 25
Виталий Кличко присоединился к благотворительной акции «Ночь чемпионов» в США 19
Трамп и Путин обсудили ситуацию в Украине 68
У Зеленского хотят сменить руководство НАПК 48
Геращенко: Рада не будет затягивать с инаугурацией Зеленского 72
Самая тиражная газета США поддержала позицию Медведчука по русскому языку 77
В Раде предлагают провести инаугурацию Зеленского 19 мая 224
Медведчук: Заявление Зеленского о том, что у Украины и России нет ничего общего, является глубоким заблуждением 132
Послам ЕС представили первоочередные шаги Зеленского 100
Фомин: Медведчук отстаивает свою политическую повестку уже и на международном уровне 59
Коломойский – Зеленскому: Встреча с бизнесом – это не колхозные сборы 176
Коломойский: Порошенко проиграл выборы, потому что у него «1+1» не было 76
Коломойский о Зеленском: это наша с Аваковым общая победа 463
Зеленский зовет бизнес на встречу 200

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что украинский паспорт открывает гораздо больше возможностей для путешествий, чем российский.

Об этом он написал в Facebook.

«Украинский паспорт значительно опережает российский по возможностям путешествий по миру. Об этом свидетельствуют данные мирового рейтинга Passport Index 2019. Всего украинский паспорт предоставляет свободный въезд в 133 государства мира.

Горжусь, что мы укрепили статус украинского гражданства», - написал президент.

Как сообщал ForUm, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что указ Путина является ничем иным, как сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины.

29 апреля  в РФ уже открылся Центр выдачи российских паспортовжителям «Луганской народной республики».

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Грымчак предложить лишать украинского гражданства жителей оккупированных территорий Донбасса, которые получат паспорт РФ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
2665 грн.
551
Теги