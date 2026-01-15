В Україні подорожчали біометричні документи

З 1 січня 2026 року в Україні подорожчало оформлення біометричних документів, зокрема ID-карток, закордонних паспортів та посвідок на проживання. За новими тарифами, виготовлення паспорта громадянина України у формі ID-картки протягом 20 робочих днів тепер коштує 618 гривень, а термінове оформлення за 7 робочих днів — 988 гривень. У порівнянні з попередніми тарифами, ціна зросла на 60 гривень, повідомила Державна міграційна служба України.

Більше подорожчало оформлення закордонного паспорта: стандартне виготовлення до 20 робочих днів тепер коштує 1147 гривень, а термінове — 1787 гривень, що на 105 гривень більше, ніж раніше.

Також підвищилися тарифи на посвідки для іноземців. Посвідка на постійне проживання тепер коштує 1235 гривень, а на тимчасове — 1140 гривень.

ДМС наголошує, що зміни пов’язані саме з подорожчанням бланків і не впливають на процедуру оформлення документів.

