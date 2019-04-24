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Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с указом президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при организации Владимир Ельченко.

«По поручению Президента Петра Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям!» - написал он в Twitter.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины
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