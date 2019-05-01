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Жителей оккупированных территорий Донбасса, которые получат паспорт РФ, нужно будет лишать украинского паспорта.

Такое мнение высказал заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак  5 каналу.

«Конституция Украины говорит, что украинец должен иметь только одно гражданство – гражданство Украины, поэтому люди, которые будут получать или получают уже гражданство Российской Федерации, могут потерять гражданство Украины, и я думаю, что так надо будет делать –  аннулировать паспорта Украины, паспорта заграничные, внутренние и так далее», - заявил он.

По его словам, в будущем Россия будет иметь основания заявить, что защищает на Востоке Украины своих граждан.

Также, добавил замминистра, наличие паспорта РФ поможет избежать уголовного преследования работникам оккупационной администрации «ДНР» и «ЛНР».  

Как сообщал ForUm, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке«. Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что указ Путина является ничем иным, как сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины.

29 апреля  в РФ уже открылся Центр выдачи российских паспортов жителям «Луганской народной республики».
ForUm

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