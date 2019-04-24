Указ президента РФ Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей является ничем иным, как сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

По его словам, выдачей российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса «Путин создает правовые условия для официального применения вооруженных сил РФ против Украины». «Это связано с тем, что российское законодательство позволяет использовать вооруженные силы для защиты граждан РФ за пределами российской территории», - пояснил секретарь СНБО Украины.

«Ответ на это может быть только один – укрепление нашего оборонного потенциала, и соответствующая международная реакция на преступные действия Кремля с усилением санкционного давления на страну-агрессора», - подчеркнул Турчинов.

Как сообщал ForUm, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.