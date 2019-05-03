Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что решение Российской Федерации о паспортизации жителей ОРДЛО может быть одним из элементов подготовки к широкомасштабной агрессии против Украины. Об этом он заявил в эфире одного из украинских информационных телеканалов, сообщает УНИАН.

Комментируя соответствующий указ президента РФ Владимира Путина Полторак отметил: «Я думаю, что это продолжение ползучей оккупации Украины. Это очередной эксперимент, который президент РФ господин Путин уже попытался испытать в Украине. Конечно, это может повлиять как на ситуацию в стране, так и на оккупированных территориях».

Министр отметил, что «в любое время под предлогом защиты россиян Россия сможет начать широкомасштабную агрессию. И это, выдача паспортов, может быть одним из элементов подготовки к таким действиям».

По словам Полторака, Украина, в свою очередь, должна строить свою сильную армию, давать политическую оценку тем действиям, которые сегодня происходят, объединять партнеров в международную коалицию и давить на Россию для того, чтобы она прекратила нарушать международное право.



Как сообщал ForUm, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что указ Путина является ничем иным, как сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины.

29 апреля в РФ уже открылся Центр выдачи российских паспортовжителям «Луганской народной республики».

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Грымчак предложить лишать украинского гражданства жителей оккупированных территорий Донбасса, которые получат паспорт РФ.