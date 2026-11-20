Тристороння зустріч президентів США, Китаю та Росії Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна і Володимира Путіна, яку її учасники представили як історичну подію, насправді стала дипломатичним успіхом Кремля. Водночас саміт не приніс значущих домовленостей, а його підсумки викликають занепокоєння щодо майбутнього підтримки України та єдності Заходу, повідомляє The Times.

У видання вважають, що сам факт участі Путіна в такій зустрічі має стати тривожним сигналом для тих, хто відстоює демократію, права людини та свободу слова.

У виданні нагадують про відповідальність російського керівництва за руйнування Грозного, Алеппо та Маріуполя, що призвело до загибелі й поранень сотень тисяч мирних жителів.

На думку ЗМІ, для Путіна саміт пройшов навіть краще, ніж він міг розраховувати ще два роки тому. Завдяки Трампу російський лідер знову опинився в центрі світової дипломатії та отримав можливість виступати на рівних із президентами США та Китаю.

У Москві сам факт проведення зустрічі вже називають дипломатичною перемогою. Водночас Сі Цзіньпін отримав можливість постати в ролі міжнародного державного діяча та посередника. При цьому ретельно підготовлена зустріч, за оцінкою The Times, не завершилася жодними значущими домовленостями.

Автори матеріалу звертають увагу на дедалі помітніші ознаки того, що політика Трампа може відповідати інтересам Росії та Китаю. Серед таких сигналів вони називають слова американського президента про Путіна як про свого друга, його роздратування на адресу Володимира Зеленського та затримки з наданням технологій Starshield, важливих для обороноздатності України.

На думку журналістів, така політика може свідчити про послаблення американської підтримки Києва та поглиблення розколу між Вашингтоном і союзниками по НАТО.

Водночас у виданні наголошують, що позиція Трампа не обов'язково відображає позицію всіх Сполучених Штатів. Зокрема, Конгрес може шукати способи обмежити або нейтралізувати найбільш ризиковані рішення президента.

Однак поведінка Путіна, на думку авторів статті, свідчить про те, що російський лідер більше не вважає за потрібне йти на компроміси.

Тристороння зустріч лідерів США, Росії та Китаю тривала близько півтори години. Після переговорів вони не виступили зі спільною заявою для журналістів. Водночас було оприлюднено мирну декларацію, у якій згадуються питання ядерної безпеки та постачання нафтопродуктів. Однак документ не містить жодної згадки про Україну чи Європу.

Як повідомляло раніше ForUa, Європа опинилася за бортом переговорів про майбутнє.