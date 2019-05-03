Украина сможет без проблем получить списки граждан, которые получат российские паспорта. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Грымчак.

Ведущий поинтересовался, какие есть в Украине технические средства, чтобы определять тех граждан, которые получат российский паспорт. В ответ Грымчак отметил, что в Украине нет таких средств, но эти данные являются частично несекретными в России.

«Список тех людей, которые получили российское гражданство как второе, можно получить. Дело в том, что согласно российскому законодательству разрешено иметь второе и третье гражданство, но об этом обязательно уведомлять органы власти. Поэтому я не вижу в этом проблем, и мы будем иметь полностью все данные», - сказал Грымчак.

Как сообщал ForUm, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке«. Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что указ Путина является ничем иным, как сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины.

29 апреля в РФ уже открылся Центр выдачи российских паспортов жителям «Луганской народной республики».

Грымчак предложить лишать украинского гражданства жителей оккупированных территорий Донбасса, которые получат паспорт РФ.