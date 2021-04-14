Служба безопасности Украины не обладает подтвержденными данными о наличии у новоизбранного депутата Верховной Рады Андрея Аксенова паспорта гражданина РФ.

Об этом говорится в ответе заместителя председателя СБУ Сергея Андрущенко на депутатское обращение Владимира Арьева, которое он опубликовал на своей странице в Facebook.

«СБУ в настоящее время не обладает документально подтвержденными данными о наличии у гражданина Аксенова паспорта гражданина РФ», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что следователями СБУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч.2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины, в котором в том числе, исследуется обстоятельства организации и проведения 11 мая 2014 года на территории Добропольского района Донецкой области незаконного референдума.

В СБУ отмечают, что сообщение о подозрении Аксенову по состоянию на сегодняшний день не осуществлялось.

Напомним, выборы народного депутата в Донецкой области происходили 28 марта. На довыборах в Верховную Раду в 50-м округе в Донецкой области победил Андрей Аксенов, мэр Доброполья, представитель партии «Порядок».

По данным Центральной избирательной комиссии, по результатам подсчета 100% бюллетеней, он набрал 65,46% голосов.

Служба безопасности Украины за 10 дней до выборов на 50-м округе сообщила Центральной избирательной комиссии о российском паспорте кандидата в народные депутаты Украины Андрея Аксенова и попросила принять меры в связи с этой информацией.