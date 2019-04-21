Центральная избирательная комиссия начала обнародовать данные обработки протоколов с результатами голосования во втором туре выборов президента Украины.
Как сообщается на сайте ЦИК, по состоянию на 22:30 обработано 2,32% протоколов.
Так, за шоумена Владимира Зеленского голоса отдали 72,05% избирателей, за действующего Главу государства Петра Порошенко – 25,62%
Напомним, по результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на выборах президента Украины шоумен Владимир Зеленский набирал 73% голосов избирателей, а действующий Глава государства Петр Порошенко - 25,5%.
Экзит-полы, проведенные для ТСН и телеканала 112 Украина, также свидетельствуют об уверенной победе Зеленского.
Кандидат в президенты Петр Порошенко сказал, что позвонит своему оппоненту Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его после объявления результатов Национального экзит-пола.
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