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Центральная избирательная комиссия начала обнародовать данные обработки протоколов с результатами голосования во втором туре выборов президента Украины.

Как сообщается на сайте ЦИК, по состоянию на 22:30 обработано 2,32% протоколов.

Так, за шоумена Владимира Зеленского голоса отдали 72,05% избирателей, за действующего Главу государства Петра Порошенко – 25,62%

Напомним, по результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на выборах президента Украины шоумен Владимир Зеленский набирал 73% голосов избирателей, а действующий Глава государства Петр Порошенко - 25,5%.

Экзит-полы, проведенные для ТСН и телеканала 112 Украина, также свидетельствуют об уверенной победе Зеленского.

Кандидат в президенты Петр Порошенко сказал, что позвонит своему оппоненту Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его после объявления результатов Национального экзит-пола.
ForUm

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