Комунальний колапс: водопостачання столиці опинилось під загрозою

У Києві взимку можуть виникнути перебої з водою та каналізацією через проблеми з електропостачанням. Резервну систему живлення для об'єктів водопостачання та водовідведення планують повноцінно запустити лише в січні 2027 року.

Профільна комісія розглянула стан водопостачання та водовідведення столиці, а також залежність цих систем від стабільної роботи електромережі. Для функціонування насосного обладнання необхідне безперебійне живлення, тому в разі відключень електроенергії мають працювати резервні джерела, повідомила народна депутатка від партії «Слуга народу» Леся Забуранна.

Вона зазначила, що підготовка резервної системи живлення затягнулася. Хоча питання її створення почали обговорювати ще у 2025 році, до проведення тендерів і замовлення обладнання дійшли лише навесні 2026-го.

За інформацією, яку керівництво Київської міської державної адміністрації надало комісії, необхідне устаткування мають доставити наприкінці грудня. Після цього знадобиться додатковий час для його встановлення та підключення. Тому повноцінно резервна система зможе запрацювати лише в січні 2027 року.

Нардепка попередила, що до цього часу водопостачання та водовідведення столиці залишатимуться залежними від ситуації в енергосистемі. Зокрема, ризики зростають через пошкодження енергетичної інфраструктури Києва, серед яких — пошкодження столичного енергетичного кільця. Перебої з електрикою та стрибки напруги можуть негативно впливати на роботу насосного обладнання.

«Якщо будуть перебої з електроенергією, якщо будуть стрибки напруги, які є зараз унаслідок пошкодження, зокрема, столичного кільця, то, звичайно, ми матимемо доволі складну, я б сказала, навіть глобальну ситуацію з водопостачанням і водовідведенням», — наголосила Забуранна.

Водночас вона зауважила, що розвиток ситуації залежатиме від стабільності енергопостачання та відсутності нових надзвичайних обставин. Якщо електросистему вдасться втримати в робочому стані, серйозних проблем із водопостачанням і водовідведенням можна буде уникнути.

Як повідомляло раніше ForUa, у Києві готуються запровадити понад 1,5 ГВт додаткової теплової генерації, проте це відбуватиметься вже під час опалювального сезону.