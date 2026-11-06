Україна може втратити ще мільйони людей

Україні загрожує подальше скорочення населення: до 2040 року на підконтрольній території може залишитися лише близько 25 мільйонів людей. Демографічну кризу поглиблюють війна, масова еміграція, втрати на фронті та рекордно низька народжуваність. Про це пише The Economist.

За оцінками ООН, якщо нинішні демографічні тенденції збережуться, до 2040 року населення підконтрольної Україні території може скоротитися до 25 мільйонів осіб.

Автори публікації зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році кількість жителів підконтрольної Києву території зменшилася приблизно з 37 до 27–28 мільйонів. Значну частину цих втрат становлять українці, які виїхали за кордон, а також жителі окупованих територій. За оцінками, там досі перебувають 3–5 мільйонів людей.

Одним із головних чинників демографічного спаду залишається вимушена еміграція. За кордоном нині проживають понад 5 мільйонів українців, переважно в країнах Європи. Водночас бажання біженців повернутися додому поступово слабшає. За даними Центру економічної стратегії, наприкінці 2022 року повернутися планували 74% українців за кордоном, тоді як тепер таких залишилося лише 43%.

Ще однією серйозною проблемою є падіння народжуваності. Демографи пояснюють, що мобілізація, бойові втрати та невизначеність через війну змушують багато пар відкладати народження дітей. «Чим довше ви відкладаєте народження дітей, тим вищий ризик, що дитина так і не народиться», – попереджає експертка Світлана Аксьонова.

За статистикою, у 2020 році на одну жінку в Україні припадало в середньому 1,2 дитини. Нині цей показник становить лише 0,8–0,9. Для природного відтворення населення необхідний рівень народжуваності 2,1 дитини на одну жінку.

Для подолання демографічного спаду уряд запроваджує фінансові стимули. Зокрема, новий закон передбачає виплату 50 тисяч гривень при народженні дитини та щомісячну допомогу в розмірі 7 тисяч гривень протягом першого року її життя.

Крім того, держава фінансує лікування безпліддя, а військовослужбовці можуть безкоштовно заморозити яйцеклітини або сперму. Втім, експерти сумніваються, що цих заходів буде достатньо для суттєвого покращення демографічної ситуації під час війни.

Після завершення бойових дій одним зі способів компенсувати нестачу населення може стати залучення іноземних працівників. За оцінкою Європейського банку реконструкції та розвитку, Україні вже бракує близько 2,5 мільйона працівників.

Заступниця міністра економіки Дарія Марчак зазначає, що питання трудової міграції з інших країн розглядатимуть лише після того, як Україна використає потенціал власних громадян — як усередині держави, так і за кордоном.

Водночас видання звертає увагу, що навіть завершення війни не гарантуватиме швидкого відновлення чисельності населення. Покоління українців, народжених у 1990-х та 2000-х роках, є одними з найменших в сучасній історії країни. Тому розраховувати на масштабний післявоєнний бебі-бум не доводиться.

Як повідомляло раніше ForUa, після скасування обмежень на виїзд чоловіків може розпочатися нова хвиля еміграції.