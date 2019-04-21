Экзит-полы, проведенные для ТСН и телеканала 112 Украина, свидетельствуют об уверенной победе Владимира Зеленского над Петром Порошенко во втором туре выборов президента.
Соответствующие предварительные результаты обнародованы в 20:00 по состоянию на 18:00, сообщает «Украинская правда».
По данным экзит-пола на заказ «Телевизионной студии новостей» (канал «1+1» Игоря Коломойского), Зеленский набрал 72,7% голосов избирателей, а Порошенко – 27,3% голосов.
Экзит-пол канала 112 Украина показал следующий результат: Зеленский – 73,7%, Порошенко – 26,3% голосов избирателей.
Напомним, по результатам Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, на выборах Президента Украины шоумен Владимир Зеленский набирает 73,2% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко - 25,3%.
По состоянию на 15:00 явка избирателей составила 45,26%.
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