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Экзит-полы, проведенные для ТСН и телеканала 112 Украина, свидетельствуют об уверенной победе Владимира Зеленского над Петром Порошенко во втором туре выборов президента.

Соответствующие предварительные результаты обнародованы в 20:00 по состоянию на 18:00, сообщает «Украинская правда».

По данным экзит-пола на заказ «Телевизионной студии новостей» (канал «1+1» Игоря Коломойского), Зеленский набрал 72,7% голосов избирателей, а Порошенко – 27,3% голосов.

Экзит-пол канала 112 Украина показал следующий результат: Зеленский – 73,7%, Порошенко – 26,3% голосов избирателей. 

Напомним, по результатам Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, на выборах Президента Украины шоумен Владимир Зеленский набирает 73,2% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко - 25,3%.

По состоянию на 15:00 явка избирателей составила 45,26%.

 

 
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