Кандидат в президенты Петр Порошенко сказал, что позвонит своему оппоненту Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его после объявления результатов национального экзит-пола, по результатам которого Зеленский победил Порошенко.

Об этом он заявил 21 апреля после закрытия избирательных участков, сообщает «Украинская правда».

«Никогда не сдавайся, слышу я и сейчас, когда вижу эти результаты экзит-полов, а они очевидны и дают основания позвонить сейчас моему оппоненту и поздравить его», - сказал Порошенко.

«Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства, так решило большинство украинцев, и я воспринимаю это решение», - добавил он.

Порошенко обратился к своей команде, Украине и призвал «никогда не сдаваться».

«Никогда. Никогда. Никогда. Никогда не сдавайся, если это не противоречит чести и здравому смыслу, именно этими словами Уинстона Черчилля я всегда руководствовался», - обратился Порошенко.

Порошенко в зале встретили долгими аплодисментами.

Между тем, команда Зеленского празднует после объявления результатов экзит-полов, а сам Зеленский заявил, что «все возможно».

Напомним, по результатам Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, на выборах Президента Украины шоумен Владимир Зеленский набирает 73,2% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко - 25,3%.

Экзит-полы, проведенные для ТСН и телеканала 112 Украина, также свидетельствуют об уверенной победе Зеленского.