Зеленський заговорив про зимові вибори та перемир'я

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори в країні можна було б провести вже взимку, якщо Росія погодиться на припинення вогню. Для цього, за його словами, США мають домовитися з Москвою про тимчасове перемир'я.

Під час розмови журналіст запитав президента, чи означає складність організації голосування, зокрема через перебування частини українців за кордоном і військових на фронті, що вибори відбудуться лише після завершення війни.

Зеленський відповів, що наразі українська сторона розглядає саме такий сценарій. Водночас Київ пропонував Вашингтону альтернативний варіант, який дозволив би провести голосування вже цієї зими. «Я говорив американцям, що ви можете укласти з росіянами угоду про припинення вогню на зимовий період, і тоді люди отримали б електрику та воду. І в цей же час ми також зможемо провести вибори», – заявив президент.

Він також пояснив, що організація виборів під час війни залишається складним завданням через неможливість повноцінної участі всіх громадян. Зокрема, йдеться про військовослужбовців, які перебувають безпосередньо на передовій.

За словами Зеленського, саме військові мають отримати можливість проголосувати та обрати главу держави, адже вони захищають незалежність України. Проведення виборів без їхньої участі президент вважає несправедливим.

Крім того, Зеленський повідомив, що влада може розглянути можливість проведення виборів в онлайн-форматі. Однак для цього Верховній Раді необхідно буде напрацювати відповідні законодавчі рішення.

Як повідомляло раніше ForUa, Зеленський заявив, що балотуватиметься на другий термін.