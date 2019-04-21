По состоянию на 20:00, когда закрылись избирательные участки, за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали – 73%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 25,5% избирателей. Как передает УНИАН, об этом свидетельствуют объявленные на пресс-конференции в Киеве результаты проекта «Национальный экзит-пол 2019», проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, Киевским международным институтом социологии и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Вычеркнули обоих кандидатов, перечеркнули весь список или испортили бюллетень - 1,5% избирателей.

Национальный экзит-пол во время президентских выборов 2019 года осуществляется при финансовой поддержке международных доноров: Программы содействия общественной активности «Долучайся!», который финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине, Представительства Европейского Союза в Украине, Международного фонда «Відродження», Посольства Канады в Украине. Полевой этап исследования «Национальный экзит-пол» осуществляют КМИС и Центр Разумкова.

Опрос не проводится на специальных участках в больницах, тюрьмах, воинских частях, на заграничных участках. За исключением оккупированных территорий опрос осуществляется на всей территории, подконтрольной властям Украины. Опрос проводится на 300 избирательных участках (по 150 участков отдельно для КМИС и Центра Разумкова).

В первом туре экзит-пол проводился на 400 участках. Выборка будет репрезентативна для Украины в целом и для четырех регионов - запад, центр, восток и юг. Во втором туре на каждом участке работают по два-три человека.

Всего задействованы около 750 интервьюеров, которые прошли специальное обучение. Опрошены 13 тыс. 686 человек. Статистическая погрешность выборки с учетом дизайн-эффекта не превышает 1,3%. Погрешность выборки не превышает 3%.

Напомним, по результатам Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, на выборах Президента Украины шоумен Владимир Зеленский набирает 73,2% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко - 25,3%.

Экзит-полы, проведенные для ТСН и телеканала 112 Украина, также свидетельствуют об уверенной победе Зеленского.

Кандидат в президенты Петр Порошенко сказал, что позвонит своему оппоненту Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его после объявления результатов Национального экзит-пола.