Генсек НАТО озвучив неприємний сценарій завершення війни

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що російсько-українська війна не матиме переможця і завершиться мирною угодою, досягнутою шляхом компромісів, повідомляє Bloomberg.

Під час ефіру нідерландського ток-шоу «Пау і Де Віт» Рютте запитали, чи може хтось здобути перемогу у війні, яку Росія розпочала проти України в лютому 2022 року. «Я не думаю, що це дуже ймовірно. Такі війни завжди закінчуються мирною угодою, яка часто є своєрідним компромісом», – відповів генсек НАТО.

Водночас він застеріг Європу від послаблення пильності щодо російської загрози навіть після завершення бойових дій в Україні.

За словами Рютте, зараз російська загроза не проявляється безпосередньо на кордонах Європи, оскільки значна частина російських військових задіяна у війні проти України. Однак після її завершення Росія матиме велику армію, яка, як наголосив генсек, не існуватиме просто так. «Ми мріємо про той час, коли все це закінчиться», – додав він.

Крім того, Рютте висловив захоплення президентом України Володимиром Зеленським і повідомив, що вони консультуються щотижня.

Водночас генсек НАТО зазначив, що для президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна важливо підтримувати «хороші стосунки».

Як повідомляло раніше ForUa, США проведуть переговори України та Росії в Абу-Дабі 10–11 листопада. Зустріч відбудеться на робочому рівні за посередництва американської сторони. Учасники планують обговорити повоєнні гарантії безпеки, деескалацію та гуманітарні питання, повідомив спецпредставник президента США Стів Віткофф.